"Мы бережем людей и технику": в ВСУ показали, как обманули оккупантов и заставили бить "Искандерами" по макетам. Видео
В России похвастались "точными" ударами по украинской технике, однако оказалось, что оккупанты били по фальшивым позициям. ВСУ обманули врага, который применил для атак на украинские макеты "Искандеры".
Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины. Благодаря таким макетам враг тратит значительные ресурсы, одновременно ВСУ таким образом сохраняют своих людей и технику и наносят ответные удары по оккупантам.
"Фальшивые позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БПЛА, а мы – бережем людей и технику и бьем в ответ! На видео боевая работа вражеских "Искандеров" по украинским макетам", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подразделение огневой поддержки РСЗО "Помста" активно уничтожает российских оккупантов на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу. В результате последней операции у врага минус пункт управления БПЛА и не только.
Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания подзаработать, захватчика на поджог склада подтолкнула страсть.
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