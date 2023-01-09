"Мы воюем за свою землю": в ВСУ дали прогноз о боях за Соледар и рассказали о влиянии погоды

В районе Соледара Донецкой области, где идут ожесточенные бои, ситуация может накалиться еще больше. Российские силы могут активизировать наступление в связи с морозной погодой, но она же позволит украинским защитникам оборонятся более активно.

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Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, выступая в в эфире телемарафона "Єдині новини" 9 января. Военнослужащий пояснил: замерзание поверхности грунта, если морозы продлятся еще некоторое время, позволит использовать тяжелую технику (танки, БМП, БТРы).

"Следовательно, будут возможны контрнаступательные действия", – сказал Череватый.

Он отметил: преимущество будет у той стороны, которая успеет подготовиться лучше, продумает более удачный оперативный план.

"Предыдущие все операции показали, что мы пытались всегда подготовиться лучше врага. У нас выхода просто нет, мы воюем за свою землю", – добавил представитель Вооруженных сил.

Также он заявил, что за минувшие сутки (8 января) захватчики совершили на этом направлении 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения. Ситуация остается тяжелой, но украинские защитники должны получить подкрепление.

Как писал OBOZREVATEL:

– Города Бахмут и Соледар Донецкой области, судя по всему, стали главными целями оккупантов. На их штурмы бросили и кадровые российские войска, и наемников частных военных компаний.

– На днях кремлевские пропагандисты успели растиражировать фейки о "захвате" Соледара, но Украина опровергла это. По состоянию на утро 9 января Генштаб ВСУ сообщал, что атаки врага в этом районе были отбиты.

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