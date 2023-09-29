'Мы же Россию не отодвинем от своих границ': Данилов озвучил мнение, что каждый украинец должен иметь дома пулемет. Видео

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил мнение, что у каждого украинца должен быть дома пулемет. Он объяснил это тем, что Россию нельзя никуда отодвинуть от границ Украины.

Об этом Данилов рассказал в интервью Наталье Мосейчук. По его словам, когда человек имеет оружие, у него совсем другое чувство защищенности.

"Мы же Россию никуда не отстраним от своих границ, и поэтому понимаем, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы можно было защищать", – сказал секретарь СНБО.

В то же время Данилов подчеркнул, что надо очень осторожно обращаться с оружием и должны быть определенные правила.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый заявил, что украинцы не смогут декларировать военное оружие, гранатометы, пулеметы и взрывоопасные вещества. Можно задекларировать только боевой пистолет, автомат и снайперскую винтовку.

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Ранее Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

Напомним, 23 февраля украинские парламентарии поддержали предоставление гражданам права на владение гражданским огнестрельным оружием – законопроект №5708 приняли в первом чтении. Документом предусматривается установление в стране порядка обращения оружия.

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