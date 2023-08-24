На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, враг задействовал бронетехнику и авиацию, – Маляр

Украинские военнослужащие продолжают давать отпор российской армии на востоке нашей страны. Чтобы попытаться получить хотя бы какие-то успехи, враг активно задействует бронетехнику и авиацию.

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Самая сложная ситуация сохраняется на Купянском направлении, где россияне пытаются двигаться вперед. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В районе Купянска российские террористы пытаются наступать и продолжают интенсивно обстреливать инфраструктуру. Украинские военные героически останавливают противника и ломают все его планы.

Также сложная ситуация сохраняется на Лиманском направлении. На этом участке фронта российские оккупанты предпринимают безуспешные попытки штурма для вытеснения наших войск в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, противник пытается вытеснить Силы обороны из Кременной и Белогоровки Луганской области. Маляр добавила, что на этом направлении враг планирует перегруппироваться и заменить войска.

Ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута. Враг не прекращает атаковать. При этом оккупанты активно применяют бронетехнику и авиацию. Главная цель россиян на этом направлении – любой ценой остановить наступление ВСУ. Однако Маляр добавила, что Силы обороны постепенно продвигаются даже в условиях отчаянного сопротивления противника.

В Минобороны отметили, что обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамична. Украинские командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги.

Напомним, одиозный российский пропагандист Сергей Мардан размечтался, что путинские оккупанты захватят город Купянск Харьковской области. Рупор Кремля аргументировал, что город должен быть захвачен, потому что там висели плакаты "Россия здесь навсегда".

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия изо всех сил пытается одержать победу в развязанной в Украине войне. Однако мотивировать своих солдат для этого не может никаким способом. Вражеская армия перебросила на Лимано-Купянское направление большие силы, но этого оказалось недостаточно для прорыва линии обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в перехваченном разговоре обсудили ротацию подразделений войск РФ на Бахмутском направлении и большие потери. Также один из них рассказал об употреблении алкоголя их "коллегами" и конфликте из-за женщины.

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