'Осталось всего 10 машин, остальные сгорели': оккупанты обсудили потери армии РФ на Бахмутском направлении. Перехват

Российские оккупанты в перехваченном разговоре обсудили ротацию подразделений войск РФ на Бахмутском направлении и большие потери. Также один из них рассказал об употреблении алкоголя их "коллегами" и конфликте из-за женщины.

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Перехват 22 августа опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "У нас десять осталось машин всего. Нет, было что-то около 20-ти, сгорели. Один "двухсотый" танкист, а одному ногу недавно оторвало, кубик. Из Самары пацан. На мине подорвался, убегали когда", – рассказал военный армии РФ (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

По его словам, его подразделение командование намерено перебросить в Клещиевку, а вместо них "завести" оккупантов из Саратова.

"Саратовских заводят у нас сюда. А на**ена их заводят на месяц? Их из Беларуси заводят по-моему, а то говорили, что их заводят, а нас отправят. ...Нас вообще знаешь куда должны увести? По идее хотят в Клещиевку, наши там стоят", – сказал захватчик.

Он также рассказал знакомому о потерях:

"А к нам постоянно приезжает "Авангард" с первого "бата". Говорит, ездили покататься. 16 "трехостых", пять "двухсотых" и семь без вести пропавших, два БМП, короче подбили нах**н. За 15 минут".

Оккупант также пожаловался на алкоголизм и деградацию в рядах войск РФ.

"Рассказывали, что противотанкисты, которые там пьянствовали, у них баба была, они там бабу не поделили, и один другому яйца за**ашил", – рассказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Один из российских оккупантов признался в перехваченном разговоре, что мобилизировать в России практически некого. Он пожаловался, что это будет "не мобилизация, а эвакуация".

– Другой рассказал, что сначала хотел "закосить" от армии, но в итоге все же поехал в Украину. Теперь он жалуется, что его без подготовки отправляют на передовую вместо тех, кто отказывается выполнять приказ.

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