На ЧАЭС дрон повредил внешнюю оболочку укрытия: детали МАГАТЭ

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) прокомментировали удар россиян дроном по укрытию над четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Ударный беспилотник, запущенный страной-агрессором РФ, повредил оболочку нового безопасного конфаймента (НБК).

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Команда МАГАТЭ увидела прорыв внешнего слоя НБК, который произошел после детонации, сообщили на сайте Агентства. "Сотрудники пожарной безопасности и транспортные средства прибыли на место в считанные минуты, чтобы потушить пламя, которое с перерывами наблюдалось в течение нескольких часов", – отметили там.

Уровни радиации внутри и снаружи здания саркофага остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет, добавили в МАГАТЭ.

Генеральный директор Агентства Рафаэль Мариано Гросси заявил, что этот инцидент вызывает глубокую обеспокоенность и подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время военного конфликта.

"Нет места для самоуспокоенности, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности. Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию вокруг ядерных объектов Украины", – сказал он.

Напомним, что ранее в МАГАТЭ подтвердили атаку и то, что после удара на крыше укрытия вспыхнул пожар. Гросси тогда тоже выразил обеспокоенность "постоянными рисками для ядерной безопасности" – это его заявление вызвало негодование в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, российский ударный дрон во время атаки ночью 14 февраля попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. На объекте, защищающем весь мир от радиации, вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения.

В результате попадания БПЛА, летевшего на сверхнизких высотах, поврежден верхний слой сооружения, сквозного пробития нет, тлела технологическая прослойка. Радиационный фон после удара в норме.

СБУ обнародовала фото обломков дрона "Герань-2" типа "Шахед", атаковавшего Чернобыльскую АЭС. Для максимального поражения оккупанты снарядили его фугасной боевой частью. Дело об ударе по ЧАЭС расследуют как военное преступление.

Вражеский БПЛА взорвался непосредственно при атаке станции, а не был сбит в воздухе. Мы показали, как выглядит дыра в саркофаге и обломках дрона.

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