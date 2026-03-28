На Черниговщине вражеские БПЛА попали в частный дом и зернохранилище: есть погибший. Фото

На Черниговщине российские войска ударили дроном по частному дому. Погиб пожилой владелец дома.

Также под вражескими ударами оказались зернохранилище, объект связи и энергетическая инфраструктура, без света остался ряд населенных пунктов. О последствиях вражеских атак рассказал начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Что известно о последствиях вражеских ударов по Черниговщине

Днем в пятницу, 27 марта, российский дрон ударил по жилому дому в одном из сел Сновской громады.

Погиб 95-летний владелец дома. Дом полностью уничтожен.

Также россияне ударили по зернохранилищу в Семеновской громаде.

Уже поздно вечером накануне в результате вражеской атаки был поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе .

"Ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. FPV-дрон попал по объекту связи", – отметил Чаус.

По его словам, за сутки россияне обстреляли Черниговскую область 34 раза, в регионе зафиксировано 44 взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксированы попадания в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело мужчины нашли под завалами, женщина умерла в больнице от тяжелых травм.

Также накануне Россия атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге. Повреждения получил и жилой сектор города. Утром же по городу россияне ударили второй раз: повреждено предприятие, погиб человек, еще один горожанин получил ранения.

