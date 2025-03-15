На Харьковщине армия России дроном попала в учебное заведение. Фото

Войска страны-агрессора РФ в ночь на субботу, 15 марта, нанесли удар дронами-камикадзе по городу Богодухов на Харьковщине. Целью оказался лицей, во время тушения пожара враг нанес два повторных удара. Вследствие атаки пострадали четверо гражданских.

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Об этом сообщила прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, из-за попадания загорелась крыша лицея на площади 500 квадратных метров, повреждены 18 домов и пять школьных автобусов.

Через час после первого удара враг нанес повторный – по спасателям.

Вследствие этого удара была повреждена пожарная автоцистерна.

Пострадали четыре гражданских человека, они получили острую реакцию на стресс.

Еще через час из-за второго удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. К счастью, спасатели не пострадали.

Пожар ликвидирован. К работам привлекались 42 спасателя, 11 единиц техники ГСЧС, в том числе саперов, информировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российская армия нанесла ряд ударов дронами по населенным пунктам Украины. На Запорожье поврежден объект инфраструктуры.

В Чернигове БПЛА ударил по жилой многоэтажке. Дом подвергся разрушениям, сгорели авто.

А в Одесской области вследствие атаки "Шахедов" полностью обесточен Черноморск, поврежден жилой дом, магазин и авто, пострадал один человек.

В Киевской области из-за падения обломков повреждены частные дома.

Кроме того, в ночь на субботу оккупанты ударили КАБом по Херсону, разрушен жилой дом, под завалами обнаружили тело мужчины.

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