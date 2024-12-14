На Харьковском направлении в некоторых случаях враг преобладает ВСУ один до семи, – заместитель комбрига

В некоторых случаях враг имеет численное преимущество над ВСУ на поле боя в соотношении по меньшей мере один к трем. На Харьковском направлении это соотношение иногда достигает один к семи.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, в последние дни ситуация на Харьковском направлении стала более напряженной.

Противник и дальше придерживается своих привычных стратегических и тактических подходов, делая ставку на численное преимущество. Враг активно бросает все больше пехоты на передовые позиции украинских войск.

"Их стратегия остается – количество, а не качество. ВСУ и Третья бригада занимает другую стратегию, опираясь на наши способности, планирование, обеспечение и качество", – отметил военный.

В общем, ситуация на Харьковском направлении осложняется по сравнению с предыдущими неделями.

"Если две недели назад мы имели не более 50-60 штурмовых действий по всей полосе ответственности со стороны противника, то на сегодняшний день эти цифры увеличились в четыре-пять раз. Также обстрелы врага являются очень большим показателем их активности", – рассказал Кудряшов.

По его словам, даже при неблагоприятных погодных условиях, осложняющих ведение боевых действий, противник пытается прорвать наш передний край. Впрочем, сейчас защитники Третьей бригады держат оборону и продолжают стойко выполнять свои задачи.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать живую силу и укрытие оккупантов даже в условиях зимних холодов. Бойцы подразделения Primus в Харьковской области мастерски используют дроны для поражения российских военных, не оставляя врагу никакого шанса на выживание на украинской земле.

Как сообщал OBOZ.UA, отражать полномасштабную агрессию России украинские воины начинали при пятикратном преимуществе врага в артиллерии. За почти три года войны это преимущество значительно уменьшилось.