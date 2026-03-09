'На меня полетели стекла': жители Сум рассказали о моменте российской атаки и ее последствиях. Видео

Вечером 8 марта российская оккупационная армия нанесла удар по Сумах. В результате атаки пострадали супруги пенсионеров, их дом повредил вражеский беспилотник.

Сумчане рассказали о моменте атаки и ее последствиях. Об этом сообщает "Суспільне".

Что известно об атаке РФ

По словам 74-летнего господина Евгения, в тот вечер он смотрел футбол, а потом услышал звук похожий на взрыв.

"Смотрел футбол и вдруг хлопок – на меня летит стекло, окно, кондиционер", – вспомнил он.

Мужчина не растерялся и сразу накрыл собой жену, что уберегло ее от травм. Сам Евгений получил легкие царапины. Из-за атаки вражеского БПЛА, дом пенсионеров получил значительные повреждения.

"Повреждений много, вон стена, крыша, семь окон, кондиционер, входные двери... Что было на улице, все повылетало", – подчеркнул он.

73-летняя госпожа Раиса тоже добавила, что российский дрон наделал много бед в доме и во дворе.

"Был сильный взрыв, соседу в стенку, но из-за взрывной волны все перешло на нас. Повреждений очень много", – сказала она.

Однако, сумчанка сохраняет оптимизм и верит, что победа Украины обязательно наступит.

Напомним, утром 8 марта россияне также атаковали беспилотником жилой дом в Конотопском районе Сумской области. В результате удара пострадали два человека – 71-летний и 61-летний местные жители получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия не прекращает наносить удары по Сумской области. В течение двух дней под атаками врага оказались три автозаправочные станции. В результате этого погиб один человек, также известно о пострадавших.

