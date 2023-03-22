На многоэтажке в Запорожье, пострадавшей от ракетного удара РФ, уцелел флаг Украины. Фото

Российские захватчики днем 22 марта прицельно ударили ракетой по 9-этажному дому в Запорожье. Дом после прилета очень изуродован, однако на одном из балконов, разбитых российской ракетой, уцелел государственный сине-желтый флаг Украины.

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Символическое фото опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заверил, что Россия ответит за все преступления против Украины и украинского народа.

"Запорожье. За все теракты будет ответ", – лаконично подписал пронзительное фото Ермак.

Напомним, около 11:20 22 марта войска РФ ударили по многоэтажкам в Запорожье. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент прилета: на видео ясно видно, что захватчики били прицельно.

По состоянию на 14:00 в горсовете Запорожья сообщили об одной жертве и 25 пострадавших в результате очередного теракта. Среди пострадавших – дети 7 и 9 лет. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 19 – в состоянии средней тяжести.

В Запорожской ОВА подчеркнули: никаких военных объектов вблизи пораженного агрессором дома не было.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по дому в Запорожье. Он подчеркнул: и Украина, и мир должны проявить больше решимости положить конец террору России и сохранить жизни людей.