Оккупанты били прицельно: момент прилета по многоэтажке в Запорожье попал на видео

Российские войска 22 марта нанесли удары по городу Запорожье. Одна из российских ракет прицельно ударила по жилой многоэтажке.

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В доме после прилета вспыхнул мощный пожар. Видео с моментом и последствиями прилета появились в сети.

Во время воздушной тревоги, объявленной в Запорожской области около 11 часов, в Запорожье раздались взрывы. Впоследствии стало известно: враг бил по жилым домам и обстреливал остров Хортица.

Вражеские ракеты ударили по 9-этажному жилому дому в Запорожье. После прицельного попадания одной из ракет, зафиксированного камерами наблюдения, в многоэтажке вспыхнул пожар. После страшных кадров не может быть никаких сомнений в том, что государство-террорист намеренно целилось именно по гражданским.

Всего по этой многоэтажке войска страны-агрессора запустили две ракеты.

"Две российские ракеты в жилую многоэтажку – стратегическую цель для войск государства-террориста. Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!" – подчеркнули в Запорожской ОВА.

По состоянию на 13:30, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет).

Спустя полчаса он сообщил об увеличении количества пострадавших до 25 человек, один раненый погиб.

На очередной российский теракт уже отреагировал президент Украины. Он подчеркнул, что мир должен проявить больше решимости победить террор и сохранить жизнь.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по Запорожью, попали в многоэтажку. Жуткие фото и видео с места очередного преступления армии Путина облетели сеть.

По состоянию14:00 известно об одном погибшем и 25 раненых мирных жителях. Среди пострадавших – двое детей.