На позиции одного подразделения прилетает до 5 тыс. дронов за месяц: украинский военный рассказал о вражеских атаках

Российские оккупационные войска продолжают вести интенсивные штурмовые действия вдоль всей линии обороны. Также вражеские войска не прекращают обстреливать наши позиции с помощью FPV-дронов.

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В частности, только за месяц на позиции одного из подразделений бригады "Рубеж" прилетает от 3 до 5 тыс. таких дронов. Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" сообщил Андрей Отченаш, командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж".

"На позиции одного подразделения бригады "Рубеж" в месяц прилетает от 3 до 5 тысяч FPV-дронов", – рассказал военный.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия использует мирных жителей Украины как "мишени", чтобы тренировать операторов БпЛА. Такая террористическая практика россиян приводит к множеству жертв и раненых среди гражданских. При этом захватчики целенаправленно охотятся на автомобили, велосипеды и даже пешеходов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России хотят создать отдельное военное подразделение БпЛА, учитывая весомую роль дронов в современных боевых действиях. Так российские оккупанты пытаются догнать Вооруженные силы Украины, где отдельные Силы беспилотных систем существуют с февраля этого года.