На Ривненщине ночью работали силы ПВО: что известно о последствиях вражеской атаки

В ночь на 27 августа во время массированной атаки РФ на Украину противовоздушная оборона сработала в Ривненской области. Была сбита вражеская цель, обломки которой привели к повреждениям.

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В частности, в регионе задело линию электропередач. Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Силы ПВО ночью работали на Ривненщине. Есть сбитие воздушной цели врага. Спасибо нашим воинам за их работу", – отметил начальник ОВА Александр Коваль.

Он добавил, что при падении обломки уничтоженной цели повредили линию электропередач. Над ликвидацией последствий работали соответствующие службы.

"Люди не пострадали", – подчеркнул чиновник.

Помимо Ривненской области силы ПВО сбивали российские дроны и ракеты еще над 15 регионами страны. Всего уничтожены пять ракет и 60 "Шахедов". Часть ударных БПЛА врага была локационно потеряна, один улетел в Беларусь.

Около 10 беспилотников в 09:40 все еще находились в воздушном пространстве страны, защитники неба продолжали отбивать атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля Россия атаковала энергообъект на Ривненщине. Это на время привело к обесточению бытовых и промышленных потребителей в отдельных районах области.

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