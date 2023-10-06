На севере и в центре Украины объявлена тревога: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности

Вечером в пятницу, 6 октября, на севере и частично в центре Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В настоящее время ракетная опасность есть в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики с северо-востока. Позже там сообщили, что по Миргороду Полтавской области была запущена крылатая ракета, вероятно, "Искандер-К", с северо-восточного направления.

В 00:11 был объявлен отбой тревоги по областям.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 октября войска РФ устроили массированный обстрел Харькова. Россияне ударили по нескольким районам в центральной части города, были разрушены дома, погибли 10-летний мальчик и его бабушка, по меньшей мере 28 человек пострадали.

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