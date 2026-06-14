На Славянском направлении продолжаются ожесточенные бои, десантники постоянно отражают атаки

Армия России пытается прорваться к Славянску в Донецкой области, на этом направлении длительное время идут бои. Враг пытается захватить село Николаевка, поэтому сейчас украинские силы отражают попытки атак на подступах к нему.

Видео дня

В обороне района принимают участие десантники из 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Видео их боевой работы публикует Цензор.нет.

ВС РФ рвутся к Славянску

По информации десантников, российские отряды пытаются просочиться между украинскими позициями и обойти позиции защитников, используя лесополосы южнее Закитного и Кривой Луки, придерживаясь скрытого продвижения и закрепления на новых рубежах.

На этом участке фронта десантники фиксируют скопление российских сил для штурма Николаевки, которая расположена в 5 километрах от Славянска.

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Ситуация вблизи Славянска

По последним данным американского Института изучения войны, ВСУ недавно продвинулись вперед в указанном направлении, в то время как ВС РФ продолжали предпринимать попытки инфильтрации в украинские позиции.

Кроме того, армия России осуществила ограниченные наступления к востоку от Доброполья в направлении Ганновки, вблизи Нового Шахова и Торецкого, вблизи Покровска и Новопавловки, однако вперед не продвинулась. Таким образом, враг может готовить поле боя к будущим механизированным атакам на этом направлении.

Напомним, ранее ВКС РФ трижды нанесли авиаудар по Славянску, применив авиабомбы ФАБ-250. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате последнего тройного авиаудара по Славянску семь человек получили ранения, среди которых несовершеннолетняя девушка. По данным мэра города Вадима Ляха, все авиабомбы попали в центральную часть города.

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