В Сумской области женщина наступила на вражескую мину: она вернулась обратно после эвакуации

В Новослободской общине Сумской области произошел несчастный случай. Женщина наступила на мину и подорвалась, получив многочисленные осколочные ранения и травмы.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. Пострадавшая женщина была безотлагательно госпитализирована.

Что известно

По предварительной информации, пишет чиновник, ранее женщина эвакуировалась из общины, однако на днях вернулась, чтобы проверить свое домохозяйство. В субботу, 23 мая, она наступила на взрывоопасный предмет, который сдетонировал (вероятно, проипихотную мину).

Кроме того,глава ОГА призвал граждан быть максимально внимательными и осторожными, поскольку в прифронтовых регионах до сих пор сохраняется высокий риск наткнуться на взрывоопасные предметы. Российская армия, по его словам, продолжает дистанционно минировать территорию Сумской области.

Также, как пояснил Григоров, угрозу несут вражеские сбитые вражеские дроны-камикадзе и FPV, которыене взорвались после падения, а также обломки и части сбитых дронов. Он призвал ни в коем случае не трогать никогда взрывоопасные предметы и не приближаться к ним, и сразу сообщать или саперам ГСЧС, или полиции.

Заметим, что по данным Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в Украине с начала полномасштабного вторжения России из-за мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1482 гражданских лица. По состоянию на 1 мая 2026 года среди них – 150 детей и 1332 взрослых.

