На Сватовском направлении "Черные ястребы" 4-й ОТБр уничтожили блиндажи россиян. Видео

В Вооруженных силах Украины показали работу 4-й отдельной танковой бригады на Луганщине. Экипаж вел огонь по блиндажах противника.

Видео дня

Видео было снято на Сватовском направлении, но дата записи не уточняется. Кадрами на своем канале в Telegram 2 сентября поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Генерал-полковник рассказал, что прицельный огонь по вражеским позициям вели "Черные ястребы" 4-й ОТБр ВСУ.

За взрывами наблюдал дрон Сил обороны, который корректировал работу танкистов.

Согласно статистике Генерального штаба, украинские воины 1 сентября уничтожили 570 российских оккупантов. Общие безвозвратные потери России в войне против Украины превысили 264 тысяч оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинский дрон снял на видео уничтожение российского танка в районе Соледара Донецкой области. Сначала вражеская военная техника подорвалась на мине, установленной самими же россиянами. Потом эффектный удар нанесла наша артиллерия.

– На Бахмутском направлении артиллеристы из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ удачно проредили ряды российских захватчиков. Воины использовали САУ 2С-1 "Гвоздика" и БМ-21 "Град".

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