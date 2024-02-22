На Винниччине мужчина дважды избежал мобилизации и остался на свободе: детали дела

В Винницкой области военнообязанный дважды избежал мобилизации после того, как пришел в ТЦК пьяным. Когда дело дошло до уголовной ответственности, суд сначала его оправдал, а затем признал виновным, однако отправить за решетку не смог.

Прокуратура требовала для уклониста три года тюрьмы, однако судьи решили оставить его на свободе, определив испытательный срок. О решении Винницкого апелляционного суда от 12 февраля 2024 года сообщает ТСН.ua.

История началась с того, что уроженец городка Липовец решением военно-врачебной комиссии был признан пригодным к военной службе по мобилизации и получил повестку для отправки в боевую часть. Военнообязанный прибыл в ТЦК, но транспорт для перевозки мобилизованных задерживался, поэтому он пошел "выпить алкоголь и, соответственно, вернулся пьяным".

Учитывая, что военным комиссарам запрещено отправлять нетрезвых лиц в воинские части (представители ТЦК сообщили это на суде. – Ред.), мужчине выписали повестку на другую дату. Он же пришел в ТЦК раньше и снова пьяным.

"Появился с явными признаками алкогольного опьянения и выражался нежеланием проходить службу по мобилизации. На указанное поведение представитель ТЦК предложил написать заявление, в котором изложить свое нежелание проходить дальнейшую службу, на что военнообязанный согласился и собственноручно добровольно написал соответствующее заявление", – говорится в сообщении.

Когда дело дошло до суда, то ведомство первой инстанции указало, что виновность военнообязанного недоказана и считает необходимым его оправдать, Согласно аргументам, приведенным в решении, нельзя считать уклонением от службы то, что мужчина явился в ТЦК в тот день, когда его не вызывали.

После аберрационной жалобы Винницкий апелляционный суд отменил приговор первой инстанции, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет тюрьмы. Но учитывая, что тот раньше не был судим, не нарушал общественный порядок и "искренне раскаялся", судьи решили пока не отправлять его за решетку, а дали три года испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области к испытательному сроку отбывания наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии, но задонатил на ВСУ 40 тыс. грн.

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