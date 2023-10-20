На юге и в центре Украины воздушная тревога: есть угроза применения ракет

Вечером в пятницу, 20 октября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой применения врагом ракет.

В частности, риск нанесения ударов есть на юге и в центре Украины. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Граждан призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие.

Сначала тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях. А затем к ним присоединились Днепропетровская, Кировоградская и Одесская.

Напомним, армия Российской Федерации в ночь на 20 октября обстреливала населенные пункты Донецкой, Херсонской и Харьковской областей Украины. Утром в результате вражеской атаки погиб минимум одно гражданское лицо.

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Как писал OBOZ.UA:

– Днем ранее, 19 октября, армия РФ запустила по Бериславу Херсонской области 10 авиабомб. Ранения получили две женщины. Еще две управляемые авиабомбы попали по селу Веселое.

– В ночь на 18 октября оккупанты сбросили на Новоберислав на Херсонщине шесть управляемых бомб с трех самолетов Су-34. Погиб 63-летний местный житель.

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