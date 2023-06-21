На юге ВСУ продвигаются вперед: стали известны потери оккупантов на Таврическом направлении

За последние сутки на Таврическом направлении потери живой силы оккупационной армии убитыми и ранеными составили почти три роты. Кроме того, 68 единиц военной техники противника были уничтожены или повреждены.

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Об этом 21 июня сообщил в Telegram украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что наши воины системно выбивают врага с позиций и продолжают продвижение.

"Успехи Сил обороны уже заметны", – написал Тарнавский. В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1 119 огневых задач.

Уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника. Это шесть танков, 13 единиц БМП, две боевых бронированных машины, один МТЛБ, три БпЛА Supercam и один "Орлан-10", пять гаубиц 2С19 "Мста-С", четыре гаубицы 2А65 "Мста-Б", два зенитных ракетных комплекса "Стрела", пять самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт", две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", БМ-21 "Град" и радиолокационная станция "Зоопарк".

Кроме того, Силы обороны отправили "бавовну" на три места хранения боеприпасов оккупантов.

"Мы выбиваем их технику и живую силу. Все будет Украина!" – подытожил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Добавим, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсонской области до Авдеевки (Донецкая область).

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Генштаб ВСУ сообщил, что 21 июня основные усилия российской оккупационной армии были сосредоточены на боевых действиях на востоке Украины, а именно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

– В течение 20 июня Силы обороны ликвидировали еще 540 оккупантов. Более детально о потерях врага можно почитать по ссылке.

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