На Запорожье украинские воины уничтожили вражеские гаубицы вместе с силами оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз горячо было на Запорожском направлении, там наши бойцы отминусовали две 122-мм гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. На кадрах можно наблюдать, что россияне пытались скрыть технику в посадке, однако острое зрение наших операторов дронов быстро обнаружило тайник.

"Пограничники обнаружили и уничтожили две замаскированные 122-мм гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. Удар был нанесен FPV-дронами", – говорится в сообщении.

Вместе с вражеским вооружением украинские бойцы ликвидировали и личный состав противника.

Напомним, бойцы третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины нанесли значительные потери оккупационным войскам на Харьковщине. В результате ювелирной работы уничтожено вражеское оружие и технику, в частности танк и самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С".

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении фронта украинские защитники серией ударов уничтожили РСЗО "Град", другую технику и пехоту ВС РФ. После атаки украинских дронов враг потерял сразу несколько единиц техники и личный состав на передовой в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!