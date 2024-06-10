'Набрали, наверное, как за полгода': нардеп сделал уточнение касательно темпов мобилизации в Украине

В Украине в последнее время выросли темпы мобилизации в ряды Сил обороны. В мае этого года был самый большой набор.

Об этом в интервью Radio NV сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"За последний месяц мы набрали, наверное, как за последние полгода. За последние четыре месяца", – рассказал он.

Мы рассказывали, что количество женщин в Вооруженных силах Украины постоянно увеличивается, несмотря на то, что мобилизация для них добровольная.

В настоящее время в рядах ВСУ находится более 67 000 женщин. Из которых 19 000 – это гражданские работники ВСУ, а все остальные – это военнослужащие.

Около 190 тысяч женщин внесли свои обновленные данные с помощью приложения "Резерв+" для мобильных устройств. В общей сложности по состоянию на 4 июня более 1 371 000 украинцев обновили свои данные через это приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права задерживать людей, если те не находятся в розыске. Такое право сохраняется только у работников Национальной полиции, так что законом допускается задержание только совместно с полицейскими.

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