Над Украиной ночью сбили 42 ударных дрона, из-за атаки РФ пострадали четыре области

Страна-агрессор Россия в ночь на 4 апреля атаковала Украину почти восемь десятков беспилотников разных типов. Защитники неба сбили 42 ударных БПЛА, имитационные были потеряны без последствий.

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Из-за вражеского нападения пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье. Об отражении атаки, которая продолжалась с 21:30 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Так, агрессор совершил пуски 78 ударных дронов типа Shahed и имитационных беспилотников с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 42 "Шахедов" и ударных дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 22 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Россия попала дроном по дому в Харькове: четыре человека погибли, а среди 35 пострадавших оказались дети. В результате вражеского удара загорелась крыша многоэтажки, горели также семь авто и две квартиры.

Под атакой ударных БПЛА оказались Днепр и город Каменское на Днепропетровщине, пострадали три человека. В облцентре возникло несколько пожаров, были повреждены инфраструктурный объект, админздания, авто, дома и т. д.

В Броварском районе Киевщины во время атаки горели грузовики и легковушка на территории парковки, пострадал мужчина. Также в результате возгорания получили повреждения автомобиля в здании автосалона.

На Запорожье из-за атаки дронов пострадал 63-летний мужчина. В Запорожском районе загорелся магазин, взрывной волной были повреждены дома и транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 апреля защитники неба сбили 28 из 39 запущенных оккупантами дронов, еще семь имитационных были потеряны. Из-за очередной российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

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