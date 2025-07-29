Над Украиной обезвредили 32 дрона РФ, есть попадания ракет и БПЛА в трех локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 29 июля обезвредили над Украиной 32 ударные и имитационные дроны, запущенные военными преступниками из России. Часть из них была сбита огневыми средствами, другая – локально потеряна.

В то же время враг применил для ударов ракеты, известно о попаданиях. Атака продолжалась с 21:40 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Детали вражеского нападения

Отмечается, что агрессор нанес удары двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма. Кроме этого, атаковал 37 беспилотниками (ударными типа Shahed и имитаторами) из районов Орла, Курска (РФ) и Гвардейского (Крым).

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 вторника, противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских дрона типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

По данным ВС, зафиксировано попадание пяти БПЛА и двух ракет в трех локациях, еще на двух – падение сбитых целей (их обломков).

Последствия атаки

Ночью российская армия нанесла ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине: частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось, рядом повреждены роддом и отделение городской больницы. В результате действий агрессора погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них – беременная.

Защитники неба сбили/подавили пять вражеских БПЛА в Николаевской области. В результате боевой работы и падения обломков в Николаевском районе горели складские помещения и трава на территории агропредприятия.

Кроме этого, в третью годовщину теракта в Еленовке российские оккупанты нанесли авиаудар по исправительной колонии на Запорожье, убив 16 человек. Еще 35 человек получили ранения. Помещения пенитенциарного учреждения разрушены, повреждения получили дома рядом.

Что предшествовало

Ночью и утром 28 июля Силы обороны Украины отражали массированную атаку России, которая применила 331 средство нападения. Защитники неба обезвредили 309 дронов и две ракеты.

Основным направлением удара был Староконстантинов Хмельницкой области. По данным Воздушных сил, произошли попадания двух ракет и 15 ударных БПЛА в трех локациях, а также на нескольких локациях – падения сбитых (обломков). Аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые также использовал враг, не достигли целей.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сирский отметил, что Украина в ближайшее время получит системы ПВО, которые оплатила Европа в рамках плана США и НАТО. По его словам, они уже на подходе.

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