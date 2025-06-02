Над Украиной обезвредили 52 дрона РФ, есть попадания в 12 локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 2 июня обезвредили над Украиной 52 ударных и имитационных дрона, запущенных военными преступниками из России. В то же время агрессор атаковал ракетами, в том числе баллистическими.

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Основными направления вражеского нападения, которое продолжалось с 21:30 минувших суток, были Харьковщина, Черниговщина, Донетчина и Херсонщина. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что войска РФ атаковали Украину 84 средствами воздушного нападения:

- 80 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов (с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск);

– тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;

– крылатой ракетой "Искандер-К" из Брянской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, защитники неба обезвредили 52 беспилотника на востоке, юге и севере страны. Из них 15 БПЛА были сбиты огневыми средствами поражения, а 37 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 12 локациях", – сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, что под утро понедельника войска РФ осуществили дроновые и ракетные удары по Харькову. В результате попаданий в нескольких районах зафиксированы повреждения, пострадали шестеро горожан, среди которых двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июня Россия атаковала Украину 479 средствами воздушного нападения: запустила семь ракет и 472 беспилотника различных типов. Защитники неба обезвредили над рядом областей 385 целей. Вражеские попадания были зафиксированы в 18 локациях.

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