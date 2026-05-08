'Надо больше НРК': Зеленский пообещал добавить финансирование бригадам и закрыть дефициты в снабжении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении усилить финансирование для бригад Сил обороны и увеличить количество наземных роботизированных комплексов. По его словам, современная война требует быстрых технологических решений непосредственно на поле боя.

Также власти планируют закрыть имеющиеся проблемы с поставками и логистикой. Об этом глава государства заявил во время обращения к народу 8 мая.

Во время рабочих встреч с военными бригадами Зеленский отметил необходимость увеличения количества НРК – наземных роботизированных комплексов – и улучшения их характеристик.

По его словам, государство планирует дополнительно финансировать эти направления, в частности для того, чтобы сами бригады могли дорабатывать собственные разработки под конкретные боевые задачи.

Отдельно он поблагодарил военных и командиров за креативность во внедрении новых решений, которые помогают эффективнее уничтожать противника и сохранять жизни украинских воинов.

"Спасибо каждому воину и всем нашим командирам, которые действительно креативны в разработках и креативны в своих решениях. Все, что помогает защищать жизни наших воинов и уничтожать оккупанта, – все будет поддерживаться", – заверил президент.

Также был зафиксирован ряд проблем с поставками, которые планируют рассмотреть на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Значительное внимание уделили вопросам логистики – от обеспечения позиций до состояния дорог в прифронтовых регионах.

Зеленский отдельно отметил, что для Днепропетровской области критически важно улучшить качество дорог, ведь от этого зависит скорость эвакуации раненых и оказания медицинской помощи.

Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в прифронтовых городах, в частности Никополе и Марганце, которые регулярно подвергаются атакам дронов. Отдельное внимание уделили и ситуации в Донецкой области, где продолжаются интенсивные боевые действия.

Президент заверил, что все решения, которые помогают защищать украинских военных и усиливать оборону, получат необходимую поддержку со стороны государства.

"Спасибо всем, кто бьется ради Украины, всем, кто защищает государство и помнит о побратимах – помогает и заботится", – резюмировал Зеленский.

