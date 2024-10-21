'Надо дождаться убитых или пленных корейцев': эксперт объяснил, почему Запад не спешит реагировать на контингент КНДР в войне с Украиной

Государствам-партнерам нужно время, чтобы разобраться в ситуации, изучить доказательства и отработать какую-то свою позицию касательно привлечения военных КНДР в российскую войну против Украины. Возможно, это произойдет уже после того, как появятся первые убитые или плененные северокорейские наемники.

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Своим мнением на этот счет с OBOZ.UA поделился военный эксперт Игорь Левченко. Он указал: это не первый раз, когда на реакцию союзникам нужно определенное время.

Со стороны США уже были некоторые заявления о том, что отправка северокорейских войск на войну "недопустима".

"Как ситуация будет развиваться в этом плане, мне сказать трудно. Конечно, какая-нибудь реакция будет. Особенно мы надеемся на активную реакцию не только на дипломатическом, но и на практическом уровне со стороны Соединенных Штатов. Потому что фактически Северная Корея является таким... нельзя сказать "прямым врагом" США, но в принципе является враждебным государством к Соединенным Штатам. И это как бы потребует от американцев какой-то активной, конкретной реакции.

Что это будет? Я не знаю. Когда мы увидим этих корейцев на фронте, когда у нас будут какие-то материальные доказательства, например, убитые или попавшие в плен, – то есть уже этим можно будет как-то оперировать", – сказал Левченко.

Если враг действительно привлечет к "СВО" 10–15 тысяч дополнительных участников, то это будут краткосрочные негативные последствия для нас.

Например, если военнослужащие КНРД заменят боевиков ВС РФ где-то в тылу, то противник сможет перебросить свои силы непосредственно на фронт и там задействовать.

"Насколько вообще привлечение корейских военных будет эффективным – это покажет только практика и, соответственно, время. Но, в любом случае, это усиление нашего врага и это для нас негативно", – предупредил эксперт.

По его словам, Северная Корея ведет собственную игру, демонстрирует свою активность во внешней политике несмотря на изоляцию и санкции. Пхеньян, очевидно, воспринимает это позитивно.

"Кроме этого, корейцы также воевали достаточно давно, возможно, они хотят на практике ознакомиться с тем, что такое современная война высокой интенсивности между двумя более или менее равными противниками. Для них это интересно, например, в рамках возможного ведения боевых действий против Южной Кореи. И, конечно, надо понимать, что Москва достаточно щедро платит... То есть, конечно, это банально могут быть и деньги, и технологии, и еще какие-то дополнительные для них интересные вещи", – считает Левченко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 октября в сети появилась информация о том, что враг якобы вывесил флаг КНДР возле недавно оккупированного украинского поселка Цукурино на Покровском направлении. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что история об этом флаге является исключительно элементом информационных операций.

– Ранее глава МО Южной Кореи Ким Эн Хен подтвердил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки государства-агрессора РФ.

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