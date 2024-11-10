"Надо снизить самоуверенность Путина": Зеленский рассказал об ударах по России, новой помощи от союзников и санкциях против врага

Президент Владимир Зеленский поблагодарил наших партнеров за военную помощь и санкции против Российской Федерации. Он сказал, что "всем в мире нужно, чтобы санкции снизили прежде всего самоуверенность" кремлевского диктатора Владимира Путина.

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"Это абсолютно реалистично", – подчеркнул глава государства в новом обращении к гражданам. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента вечером в воскресенье, 10 ноября.

Зеленский указал, что на этой неделе есть новое решение Великобритании по поводу санкций против российских субъектов, работающих на войну.

"Все юридические и физические лица России, обеспечивающие деятельность российского ВПК, должны быть отрезаны от мира – чтобы уменьшать возможности России избегать настоящей дипломатии и разжигать войну дальше", – подчеркнул он.

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