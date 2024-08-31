'Надо устранить источник угрозы': Британия в ООН поддержала украинские удары по территории РФ

Россия совершает военное преступление, нанося прямые удары по гражданской инфраструктуре Украины. Устав ООН дает право Киеву "проектировать силу" на территорию страны-агрессора, каковой является РФ.

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Об этом заявил политический координатор Постоянного представительства Великобритании при ООН Фергус Экерсли во время заседания Совета Безопасности Организации.

"Прямые удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву", – сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что Россия не может безнаказанно наращивать удары по гражданской инфраструктуре и быть уверенной, что Украина не сможет защищаться и наносить ответные удары по военным целям на территории агрессора.

"Россия не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению, в то же время ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы. Мы продолжим снабжать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа", – подчеркнул дипломат.

Экерсли также отметил, что ни Великобритания, ни другие страны Запада не стремятся к прямой конфронтации с Россией или более широкой эскалации напряженности, как это представляет российская пропаганда.

"Российская дезинформация, угрозы и ложные обвинения не помешают Соединенному Королевству или нашим союзникам непоколебимо поддерживать Украину, в том числе предоставляя ей необходимые для защиты своих жителей средства", – подытожил он.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель призвал партнеров Украины снять ограничения украинской армии на использование западного оружия. Однако главы МИДа стран Европейского Союза на заседании в Брюсселе так и не смогли договориться об этом. В результате каждая страна сама будет решать, давать ли разрешение Украине применение своего оружия по территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия не разрешает Украине использовать предоставленное ей оружие для ударов по территории России. Об этом он сказал перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Дания разрешила Украине использовать переданное ей оружие на территории страны-агрессорки России. Несмотря на операцию украинских войск в Курской области, поддержка Копенгагеном Киева остается абсолютно неизменной.

В Минобороны Испании считают, что Украина должна сама определять, как и когда использовать предоставленную ей Мадридом военную технику. Испания же продолжит поддерживать Киев важным оборонным оборудованием.

В минобороны ФРГ заявили, что немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Она может быть использована так, как Киев считает нужным. В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос. Об этом заявил спикер министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

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