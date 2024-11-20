'Наконец, с опозданием в 6 месяцев': лидер республиканцев в Сенате подтвердил отмену ограничений для Украины по ATACMS

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл официально подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена упразднила ограничения для Украины на применение дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, это решение позволяет украинским военным использовать ATACMS "так, как они считают нужным".

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Об этом он рассказал, общаясь с журналистами во вторник, 19 ноября. "Наконец-то, с опозданием, они (в администрации Байдена – ред.) вчера сделали то, что я и спикер предлагали им сделать шесть месяцев назад", – сказал Макконнелл.

Политик подчеркнул, что украинские силы теперь могут использовать ATACMS для достижения своих стратегических целей, чтобы обеспечить победу в войне. В то же время он подверг критике администрацию США за то, что важное решение было принято слишком поздно.

"Слишком медленно, если действительно хочет помочь Украине победить", – сказал он.

Макконнелл добавил, что "испытал облегчение" от того, что действующий запрет на применение ATACMS был "сброшен с плеч" украинцев.

"Но это следовало сделать еще несколько месяцев назад", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

– Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали состав БК на территории Брянской области. Военная цель в городе Карачев в ночь на 19 ноября была успешно поражена.

– Американские СМИ писали, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по пункту поставки боеприпасов.

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