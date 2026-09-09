"Нам говорят, что нужно еще надавить": Z-блогер признался, что Россию ждет "плохой финал" войны. Видео

Российский пропагандист Евгений Норин выступил в эфире с откровенным антивоенным заявлением. По его мнению, развязанная Россией война зашла в тупик, а ее последствия разрушают все сферы жизни в России.

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Об этом он заявил в эфире российского телеканала. Выхода из этой ситуации он не видит и сам признает, что любое развитие событий негативно скажется на российском обществе и экономике.

Что известно

Z-блогер пожаловался, что если они не найдут способа подписать мирный договор, то это будет "ситуация с неопределенными последствиями", и ситуация будет нестабильной "еще очень долго".

Он пожаловался, что это будет для них "плохой финал войны".

По его словам, воевать в таком режиме "можно долго", но это будет разрушать все сферы жизни России. И в целом он признал, что для них издержки от войны "очень тяжелы".

Он уверен, что переломить ход войны России не удастся, а мобилизация лишь ухудшит её положение. Ведь даже если усилить мобилизацию в России, то все равно нет оружия, снаряжения и т. д.

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"Россия может теоретически провести новую волну мобилизации. Но есть ли для этой волны оружие, снаряжение и вообще резерв, чтобы сформировать из них боевые части? Второй момент – нет никакой уверенности, что это приведет к резкому перелому", – сказал пропагандист.

Зато, по его мнению, это сильно нагрузит российскую экономику и социальные отношения.

"А то, что это резко обременит экономику, социальные отношения, общество — не нужно быть гадалкой, чтобы это понять. Возможно, осенью и предпримут какие-то экстраординарные усилия. Но я сомневаюсь, что этого импульса хватит надолго", – заявил он.

Пропагандист пожаловался, что украинские Вооруженные силы гораздо сильнее, чем им рассказывали, и он уже не верит в силы российской армии, а их страна, по его словам, "не готова проверять", сколько еще продержатся оккупанты.

"Да, есть мнение, что нужно ещё немного надавить, и противник пойдёт в распад. Но ведь мы это слышали и год назад, и два года назад. Я уже три года слышу, что через год противник развалится… Я не уверен, что наша страна готова проверять, насколько глубока эта кроличья нора. Для нас потери от войны также очень тяжелы", – отметил пропагандист.

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