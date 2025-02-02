'Нам нужна лучшая защита!' Зеленский призвал мир заставить Путина остановиться

В течение уходящей недели Россия продолжала атаковать Украину. Ежедневно вражеская армия наносила удары по украинским городам и селам дронами, ракетами и авиабомбами.

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На фоне непрерывного террора России Украина нуждается в усилении ПВО и дальнобойного оружия, а у мира есть рычаги, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина остановиться – и они должны быть задействованы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он опубликовал кадры последствий вражеских атак за последнюю неделю.

"Ежедневно Россия атакует Украину дронами, ракетами, авиабомбами. За эту неделю – сотни ударов по нашим городам и громадам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом против наших людей", – отметил Зеленский.

Под вражескими ударами на этой неделе оказались Полтава, Запорожье и область, Одесса и Одесщина, Сумы и область, Харьковщина вместе с облцентром, Донетчина, Херсонщина и Херсон, Днепропетровщина.

И если Россию не остановить – она продолжит нести смерть, кровь и разрушение, подчеркнул президент.

"Россия не остановится сама. Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию. Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизни здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать", – заявил Зеленский.

Напомним, утром 1 февраля российская ракета снесла целый подъезд дома в Полтаве. Россияне атаковали жилой дом сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, которую запустили из бомбардировщика Ту-22М3.

По состоянию на 23:20 было известно об 11 погибших: один человек скончался в больнице. Утром 2 февраля в ГСЧС сообщили, что число жертв возросло до 14 человек.

В частности, кафиры накануне убили в Полтаве 9-летнюю школьницу Софию и ее родителей

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