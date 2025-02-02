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"Нам нужна лучшая защита!" Зеленский призвал мир заставить Путина остановиться

Лилия Рагуцкая
War
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'Нам нужна лучшая защита!' Зеленский призвал мир заставить Путина остановиться

В течение уходящей недели Россия продолжала атаковать Украину. Ежедневно вражеская армия наносила удары по украинским городам и селам дронами, ракетами и авиабомбами.

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На фоне непрерывного террора России Украина нуждается в усилении ПВО и дальнобойного оружия, а у мира есть рычаги, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина остановиться – и они должны быть задействованы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам нужна лучшая защита!" Зеленский призвал мир заставить Путина остановиться

Он опубликовал кадры последствий вражеских атак за последнюю неделю.

"Ежедневно Россия атакует Украину дронами, ракетами, авиабомбами. За эту неделю – сотни ударов по нашим городам и громадам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом против наших людей", – отметил Зеленский.

"Нам нужна лучшая защита!" Зеленский призвал мир заставить Путина остановиться

Под вражескими ударами на этой неделе оказались Полтава, Запорожье и область, Одесса и Одесщина, Сумы и область, Харьковщина вместе с облцентром, Донетчина, Херсонщина и Херсон, Днепропетровщина.

И если Россию не остановить – она продолжит нести смерть, кровь и разрушение, подчеркнул президент.

"Россия не остановится сама. Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию. Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизни здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать", – заявил Зеленский.

"Нам нужна лучшая защита!" Зеленский призвал мир заставить Путина остановиться

Напомним, утром 1 февраля российская ракета снесла целый подъезд дома в Полтаве. Россияне атаковали жилой дом сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, которую запустили из бомбардировщика Ту-22М3.

По состоянию на 23:20 было известно об 11 погибших: один человек скончался в больнице. Утром 2 февраля в ГСЧС сообщили, что число жертв возросло до 14 человек.

В частности, кафиры накануне убили в Полтаве 9-летнюю школьницу Софию и ее родителей

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