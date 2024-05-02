'Народу набирают много': оккупант рассказал об 'утилизации' личного состава армии РФ в Часовом Яру. Перехват

Российским захватчикам обещают много денег и всевозможные льготы за захват Часового Яра. Однако вместо льгот и денег оккупантов ожидает "утилизация". И они о своих потерях хорошо знают.

Однако Россия набирает в войска еще больше и больше людей. Именно об этом говорили два оккупанта, когда их звонок был перехвачен.

"Говорю, что народу набирают пи*дец, а они походу все утилизируются в этом, Часовом Яру. Там же наступление идет. У вас стоит фронт, поэтому возможно их и не видно. Просто сейчас, говорю, развесили повсюду плакаты: лям 200, единовременные выплаты, все дела, льготы-ху*ты, бл*дь", – рассказал оккупант.

Ситуация в Часовом Яру сложная. Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, российские террористы планируют оккупировать город к так называемому "дню победы", то есть 9 мая. Но если Силы обороны смогут выстоять, это позволит разбить планы врага по поводу летнего наступления.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники рассказали, что в районе города Часов Яр, расположенного в 15 километрах от захваченного войсками РФ Бахмута, в течение последних дней интенсивность вражеского наступления несколько снизилась. Враг уперся в украинские укрепления и взводные опорные пункты.

А как сейчас выглядит город, где еще осталось полтысячи жителей, смотрите здесь.

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