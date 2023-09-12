'Нас отправляют на убой': бывшие 'вагнеровцы' жалуются, что в 'Шторм-Z' их не снабжают даже едой. Видео

Бывшие "вагнеровцы", которых переформировали в "Шторм-Z", жалуются на отсутствие обеспечения. Экс-наемники заявили, что их вообще ничем не обеспечивают, даже едой.

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Об этом оккупанты рассказали в видеообращении, которое записали 7 сентября. Военные преступники РФ говорят, что их просто бросили и отправили на убой (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я – командир роты Венский Юрий Юрьевич. Я – Омельченко Андрей Петрович – командир разведгруппы. Сегодня, 7 сентября, 2023 года мы – 19-й танковый полк, часть12322, отряд "Шторм", записываем видеообращение ко всем неравнодушным гражданам России. У нас критическая ситуация – недостаток стройматериалов, провизии, БК и других средств выполнения нашей боевой задачи", – заявили оккупанты.

Они прямо обвинили в этом свое высшее руководство.

"Наше верховное руководство от нас отрекается, не обеспечивает нас тем, что необходимо не только на поле боя, но и для существования в целом. Мы не прячем своих лиц. Нам нечего бояться, многие из нас уже были на этой войне, но в составе ЧВК "Вагнер", мы знаем, что такое смерть и не боимся ее. Но нас отправляют на убой!" – заявили наемники.

Отметим, впервые о существовании подразделений "Шторм-Z" стало известно 6 апреля. Тогда украинские силовики захватили документы, подробно описывающие их набор и формирование в тюрьмах и колониях.

Как пишет Википедия, Министерство обороны России создало эти подразделения по образцу ПВК "Вагнер" после раздора с лидером "Вагнера" Евгением Пригожиным.

"Членов подразделения набирают из российских тюрем, предполагая, что успешная служба приведет к вычету срока наказания, а также заработка 2200 долларов в месяц. По оценкам Института изучения войны, подразделения "Шторм-Z" будут прикреплены к российским войскам, испытывающим боевую усталость", – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая рота состояла из 100 человек, разбитых на четыре группы захвата по 10 человек в каждой, четырех групп огневой поддержки по 10 человек в каждой, командного элемента из 2 человек, боевой инженерной группы из 5 человек, разведывательной группы из 8 человек, группы медицинской помощи из 3 человек и экипажа БПЛА из 2 человек.

Они получали всего 10-15 дней обучения перед отправкой на фронт. В частности, на Бахмутское и Авдеевское направления

К слову, на попытку мятежа ПВК "Вагнер", боевики группировок "Шторм-Z" отреагировали по-разному. 24 июня в Телеграмм-канале русского пропагандиста Дмитрия Рогозина появилось видео якобы с лидером боевиков "Шторм-Z" Алиетдина Махмудова и других боевиков с заявлением о поддержке президента Путина. А уже на следующий день оппозиционный канал NEXTA опубликовал видео, где часть отряда неопределенной группы "Шторм-Z" говорит о поддержке восстания и жалуется на измену Пригожина.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие жалуются, что мобилизованных заставляют подписывать контракт с минобороны РФ. А при отказе угрожают отправить их в отряды "Шторм-Z".

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