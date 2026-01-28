'Наши дроны загоняли оккупантов прямо на нас в кусты': украинский военный рассказал об охоте на врага. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают защищать нашу страну. За свой боевой выход один из украинских десантников успел побывать в окружении, расстрелять вражескую БМП и уничтожить несколько десятков врагов, да еще и остался в живых.

Об этом рассказали в пресс-службе 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. Своими достижениями поделился военнослужащий под псевдонимом "Кабан".

"Наши дроны загоняли оккупантов прямо на нас в кусты. И мы их "щелкали" один за другим. Сидели в окружении в корягах совершенно без ничего", – вспоминает десантник.

На одной позиции "Кабану" с побратимами удалось уничтожить восьмерых российских солдат, еще девять – на другой. К сожалению, один боец из группы "Кабана" погиб.

Десантник говорит, что гибель собрата переживал долго. Несмотря на все, самая большая его мечта – чтобы закончилась война и все, кто с ним сейчас на передовой, вернулись домой, к семьям и детям.

Напомним, ранее в ДШВ Украины заявили, что армия России усиливает давление на северную часть Мирнограда в Донецкой области, а в центре города уже идут уличные перестрелки. Для дальнейшего штурма населенного пункта враг продолжает накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

Кроме того, ВС РФ отступили в Херсонской области, частично отойдя с отдельных позиций на острове Алексеевский вблизи Олешков. Наблюдательные посты враг там восстановить уже не в состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ опровергли оккупацию россиянами Орехово-Васильевки в Донецкой области. Украинские войска до сих пор находятся на позициях, а бои за населенный пункт продолжаются.

