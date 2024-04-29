'Наши ребята отбивают серьезные атаки': Недзельский объяснил, почему Россия усилила наступление на Часов Яр

Оккупационная армия РФ существенно усилила наступление на город Часов Яр в Донецкой области. Путинские захватчики уничтожают населенный пункт управляемыми авиабомбами, поэтому украинским защитникам приходится очень тяжело на этом участке фронта.

Существенная активизация наступательных действий россиян на Часов Яр может быть связана с тем, что диктатор Владимир Путин приказал захватить этот город до 9 мая. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

По его словам, кремлевский диктатор очень учитывает так называемые "сакральные" даты, все время ставит какие-то цели и подгоняет под них всю свою деятельность. Так само и в этот раз, главарь Кремля хочет показать россиянам, что чего-то добился на фронте.

Недзельский подчеркнул, что ситуация в районе Часового Яра может измениться после поступления на фронт военной помощи от США. Полковник уверен, что это позволит исправить ситуацию в пользу Украины.

"Именно поэтому враг активизировался в Часовом Яру. Он снова применяет там управляемые авиабомбы, которые оказывают очень и очень разрушительное действие. Наши ребята отбивают серьезные атаки, им очень тяжело, но держатся. Надеюсь, что оружие от США поступит быстро и поможет исправить ситуацию. Но сейчас там ведутся очень сильные бои", – рассказал Недзельский.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает давить на позиции украинских войск в попытке захватить новые территории. Круглосуточные штурмовые действия продолжаются в районе населенного пункта Часов Яр на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что темп российских наступательных операций в настоящее время на Авдеевском направлении выше, чем в районе Часового Яра, поскольку агрессор сосредоточен на использовании окна нехватки ресурсов у ВСУ.

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