'Нашли свою смерть на нашей земле': в 63-й отдельной механизированной бригаде показали, как уничтожают оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов на всех участках фронта. Недавно военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали эффективную работу дронов по врагу.

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Благодаря точным ударам защитников, еще одна группа российских военных была ликвидирована на украинской земле. Видео этой операции было обнародовано в Telegram-канале бригады.

"Новый эпизод бесконечного сериала о москалях, которые нашли свою смерть на нашей земле. Причем сделали это красиво, словно специально старались, чтобы вы получили классное видео. Хоть какая-то польза от этой нечисти. Работа пилотов батальона беспилотных систем 63 бригады", – говорится в сообщения.

Ранее сообщалось, что ситуация на Кураховском направлении остается тяжелой. Впрочем, украинские десантники постоянно устраивают там врагу настоящий ад. На этот раз бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили очередной штурм оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники Украины продолжают эффективно противодействовать оккупантам на фронте, нанося урон врагу. На Запорожском направлении благодаря слаженной работе пилотов Госпогранслужбы были обнаружены и уничтожены два укрытия и транспортное средство российских войск.

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