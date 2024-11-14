'Врагу устроили настоящий ад': украинские десантники отбили штурм оккупантов на Кураховском направлении. Видео

Ситуация на Кураховском направлении остается тяжелой. Впрочем, украинские десантники постоянно устраивают там врагу настоящий ад.

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В этот раз бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной штурм оккупантов. Пресс-служба подразделения опубликовала ролик, на котором происходит уничтожение вражеских танков и бронемашин, а также образцово-показательная ликвидация российской пехоты.

"Оккупанты снова попытались прорвать оборону 79 бригады на Кураховском направлении, но их пыл быстро погасили Таврические десантники. Артиллерия, минометы, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минно-взрывные заграждения. Врагу устроили настоящий ад, из которого выбраться", – без шансов говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины во время боев на фронте ликвидировали и ранили около 1690 российских кафиров. Также обезвредили 320 единиц военной техники и армии РФ.

Ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области.