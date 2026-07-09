Нашли уязвимость: в ISW оценили последствия украинских ударов по НПЗ в России

Украинские войска планомерно наращивают масштабы ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистическим цепочкам. Регулярные массированные атаки приводят к серьезным сбоям в снабжении топливом как в самих регионах РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

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Россия пыталась сделать упор на морские перевозки, однако на воде украинские БПЛА тоже достали вражеские цели. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Замена автомобильной логистики на морскую

Из-за регулярных и точных ударов Сил обороны Украины по сухопутным маршрутам, российские войска больше не могут полноценно использовать автомагистраль М-14 для транспортировки горючего.

Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук, чтобы справиться с дефицитом бензина на оккупированном полуострове, Россия вынуждена переходить на морские перевозки. Теперь топливо доставляется танкерами через Азовское море, в частности из портов Мариуполя и Бердянска. Однако эти суда также становятся новыми приоритетными целями для украинских атак.

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Перегруженная ПВО и бездействие властей

Успех украинских дальнобойных ударов во многом обусловлен перегруженностью российской системы противовоздушной обороны. Кремль оказался не готов эффективно отражать атаки на объекты инфраструктуры в глубине своей территории.

Эта ситуация вызвала волну критики внутри самой России. Российские военные блогеры и пропагандисты открыто обвиняют федеральное правительство в неспособности создать целостную систему ПВО, которая могла бы защитить критически важные объекты и частный бизнес.

Последствия для промышленности и ВПК

Систематическое поражение нефтеперерабатывающих заводов и транспортных узлов оказывает кумулятивный эффект на российскую экономику и армию. В российских регионах и на оккупированных территориях усугубляется нехватка бензина и дизельного топлива.

Кроме того, удары продолжают планомерно подрывать нефтеперерабатывающие мощности и общий промышленный потенциал РФ. Вынужденная ставка на морские перевозки вместо стабильных сухопутных путей делает военную логистику России более уязвимой и зависимой от ситуации на море.

Напомним, 9 июля в российском городе Тверь прогремели мощные взрывы. Местная нефтебаза "Тверьнефтепродукт", расположенная в южной части города, подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что масштабные удары беспилотниками по Москве и Санкт-Петербургу в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России могут заставить кремлевское руководство пересмотреть свое отношение к войне. Он выразил убеждение, что психологический эффект от атак на территории РФ будет постепенно ослаблять готовность российского диктатора продолжать боевые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удар по предприятию АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске и химическому заводу в том же городе. В настоящее время продолжается уточнение масштабов повреждений и результатов поражения.

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