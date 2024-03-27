Очередное "наступление" на Харьков…

Весь 2022-й и половину 2023-го года я время от времени вынужден был комментировать угрозу наступления РОВ на Одессу и намерение оккупантов захватить город. В 2022-м эта угроза была максимально велика, но со временем она стала снижаться, а сама проблематика угрозы была больше раздражающей, в том контексте, в котором она преподносилась, нежели конструктивной.

И сейчас, я отчётливо вижу который месяц подряд аналогичное расшатывание информационного пространства угрозой наступления и оккупации Харькова.

Давайте сразу расставим все точки над "і".

Угроза для Харькова была, есть и будет, пока не закончиться война. Но угрозу следует оценивать рационально и здраво, а не панично и безрассудно.

Сам нарратив был вброшен через "Медузу", которая хоть и считается условно-оппозиционным, но это российский информационный ресурс, а всё российское - это диагноз. Если кто ещё не понял на 10-й год войны, а для кого-то 3-й, то напоминаю.

И главное, если вы слышите об эвакуации некоего села или н.п. то хотя бы напрягитесь посмотреть, что это за село и где оно находится. Та же самая Гоптовка – это село в 2 км от границы с росссией, по сути, она на лини боестолкновений, куда прилетают даже 82-мм мины, не говоря обо всех остальных средствах поражения.

Теперь по угрозе для Харькова… На примере Авдеевки.

В ходе наступления на Авдеевку РОВ задействовали в пиковой фазе 80 тыс тел. В резерве было около 15 тысяч. Компенсация невозвратных потерь (200-х) превысила 20 тыс тел. Таким образом, в пятимесячном наступлении на Авдеевку, по площади 29 км² было задействовано около 120 тысяч людского ресурса. И это я даже не стал подсчитывать компенсацию возвратных потерь (300-х) в течение всего наступления.

А теперь вопрос. Какая нужна группировка войск, чтобы начать наступление, окружить и развернуть городские бои в Харькове? И присутствует ли она сейчас или будет присутствовать в обозримом будущем вблизи границы с Харьковской областью?

Ответ прост. Минимум 500 тыс тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но вот в том-то и дело, что такого количества РОВ нет даже на временно оккупированных территориях в зоне БД. Более того, обеспечить такую группировку россия не имеет возможности в короткие сроки и это очень длительный и совершенно не незаметный процесс, на который будет соответствующая реакция.

Выдыхайте и тщательнее фильтруйте информацию.