'НАТО наращивает потенциал': Романенко объяснил, почему Путину нужна 'пауза' с Украиной

За два года полномасштабной войны Украина подарила возможность странам НАТО и США лучше подготовиться к возможному вооруженному конфликту. Альянс наращивает свой потенциал, и российский диктатор Владимир Путин хорошо понимает, что у него мало сил "таскаться" с НАТО. Поэтому ему нужна пауза в войне с Украиной, чтобы нарастить свои способности.

Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения Россия превосходила страны Североатлантического Альянса в вооруженном потенциале. Однако военные в Украине действия значительно "вымотали" запасы РФ.

"До начала военных действий армия России в конвенционном вооружении превосходила потенциал стран НАТО. Путин это знал, спекулировал этим и сегодня продолжает оказывать такое давление, хотя через два года Украина, подчеркиваю, подарила странам Балтии, Польши, Румынии, Молдове и всем странам НАТО, а также США возможность лучше подготовиться к предстоящей войне. За это мы платим кровью и жизнями наших защитников и мирных людей. Да, страны Запада смогли значительно увеличить свои возможности", - подчеркнул Романенко.

Генерал также отметил, что экспрезидент США и сегодняшний кандидат на этот пост Дональд Трамп был прав в свое время, когда требовал от европейских государств увеличения расходов на оборону до 4% ВВП.

"И сейчас некоторые начали это делать, но надо, чтобы это сделали все... НАТО наращивает потенциал, и Путин уже понимает, что со всеми ими таскаться он уже не сможет. Именно поэтому ему нужна эта пауза с Украиной", - подчеркнул Игорь. Романенко.

Он отметил, что Россия уже перевела свою промышленность на военные рельсы и запускает новые производства. Путин организует еще несколько терактов, похожих на совершенный в подмосковном "Крокусе", и благодаря этому "сплочит ряды россиян и готовых воевать с Европой будет еще больше".

"Так они и в Америку достанут. Если американцы будут и дальше вести себя так, они дождутся своего Перл-Гарбора", - подчеркнул генерал.

По словам Игоря Романенко, у Соединенных Штатов есть все возможности помогать Украине. И Джо Байден, без привлечения конгрессменов, может подписать соответствующий документ о передаче снарядов Украине. Однако он этого не делает, поскольку занят выборами, и ни его, ни других чиновников США больше ничего не интересует.

"В США пытаются показать, что все сводится к позиции Конгресса, но это месседж для их избирателей, не для украинцев и не для специалистов, точно знающих, что президент США хоть сегодня может подписать документ о передаче боеприпасов Украине, вооружений, которые в США просто уничтожаются.Без Конгресса или еще чего.Президент США имеет на это право, но не делает.Но в США заняты выборами и реализацией программы - не помогать Украине, чтобы она победила. Правда, они и России не намерены помогать побеждать. не помогать нам", – заметил Романенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер рассказал, что Джонсон пообещал вынести на голосование пакет помощи Украине после завершения пасхальных каникул 9 апреля, о чем сказал генсеку НАТО со словами о поддержке Украины.

Президент Владимир Зеленский 28 марта провел телефонный разговор с Майком Джонсоном, рассказав о ситуации на фронте и подчеркнув, что быстрое принятие пакета помощи для Украины критически важно.

Счетная палата правительства США в конце марта опубликовала отчет об аудите переданной Украине помощи, по итогам которой рекомендовала американскому правительству ввести процесс более эффективного отслеживания финансирования.

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