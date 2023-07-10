Навсегда 21: на Запорожье в боях за Украину погиб молодой Герой
Небесный строй пополнился еще совсем молодым Героем. В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Владислав Оксютенко.
Ему был всего 21 год. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
Солдат, наводчик танкового взвода Влад Оксютенко погиб 14 мая 2022 года в бою с врагом вблизи населенного пункта Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области.
"Ему навсегда будет 21… Искренние соболезнования родным и близким Владислава Александровича… Вечная память и слава, Воин!" – отметил Сапожко.
Прощание с Владиславом Оксютенко состоится во вторник, 11 июля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-а).
Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Юрий на псевдо "Гагарин". Герой Украины закрыл собой группу побратимов.
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