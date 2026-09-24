"Не дождутся прорыва": в ВСУ опровергли ложь оккупантов о "котлах" в Харьковской области

В России заявили о якобы окружении украинских военных на севере Харьковской области и захвате населенных пунктов. При этом оккупантов там фактически не было.

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Такие заявления – часть российской пропаганды, чтоб показать мнимый успех на фронте, особенно в преддверии выборов в России. Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций 48-й ОАБр Богдан Петренко в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV.

Что известно

По словам Петренко, заявления о якобы окружении украинских бойцов и захвате населенных пунктов на севере Харьковской области являются частью российской пропаганды.

"Сообщения о котлах в Харьковской области – это довольно распространённое в российском информационном пространстве явление. С чем это связано? Здесь интересно начать с названия. Сначала россияне называли его Волчанским котлом, а потом, видимо, им там по голове настучали, мол, это что, ведь уже давно заявили, что Волчанск наш. Как может быть Волчанский котел? Тогда они переименовали его в Резниковский котел", – рассказал военный.

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Он подчеркнул, что все это явно свидетельствует о том, что это часть российской информационной пропаганды. В частности, заявления о котле сводятся к тому, что россияне захватили кучу населенных пунктов, где их и в помине не было, и что якобы уже окружили украинских военнослужащих. Сначала россияне заявляли о 2 тысячах военнослужащих, затем сократили число до 200, рассказал Петренко.

Какова цель таких заявлений у россиян

Петренко рассказал, что россияне активно используют информационную составляющую для того, в частности, чтобы показать якобы успешные действия на фронте, тем более в преддверии выборов в России.

"Что происходит на самом деле? На самом деле россияне довольно сильны в сфере пропаганды. Тем более что были так называемые выборы, и им нужно было показывать какие-то победы, которых на самом деле не было. Поэтому они снимали видео с помощью ИИ, где якобы что-то захватили", – пояснил начальник отдела коммуникаций 48-й ОАБр.

Между тем военный подчеркнул, что оккупанты продолжают пытаться продвигаться вперёд, поэтому опасность на этом направлении сохраняется.

"Надо понимать, что россияне не дождутся прорыва. Конечно, опасность есть, потому что всегда сохраняется тактика мелкого просачивания и захвата 10 метров позиций", – подытожил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Силы обороны освободили около 800 кв. км украинской территории. В то же время российские войска захватили примерно 890 кв. км. Он отметил, что в этом году продвижение российской армии значительно меньше, чем в предыдущие годы, когда оккупанты захватывали по 3000–4000 кв. км украинской территории.

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