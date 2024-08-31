'Не имел права на отсрочку': в ТЦК объяснили, почему задержали водителя автобуса в Яремче прямо во время поездки

В Яремче задержан водитель туристического автобуса из Полтавы, что вызвало широкий резонанс в СМИ и телеграмм-каналах. В частности, некоторые источники утверждали, что задержание было неправомерным, однако в ТЦК объяснили ситуацию и детали обстоятельств.

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Оказалось, что водитель автобуса нарушил правила военного учета. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

"При проведении мобилизационных мероприятий мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил военный учет и не имеет права на отсрочку или бронирование", – говорится в сообщении.

После задержания мужчине предложили пройти военно-врачебную комиссию, на что он согласился. В результате ВЛК его сочли годным к военной службе и направили на базовую военную подготовку в один из учебных центров.

Туристический автобус продолжил свой маршрут благодаря резервному водителю, который получил ключи и средства на топливо и доставил пассажиров в конечный пункт назначения.

В ТЦК подчеркивают, что перевозчики удаленных маршрутов должны соблюдать правила военного учета, направлять только забронированных водителей, имеющих право на отсрочку, и не подвергать их опасности.

Важно также регулярно обновлять военно-учетные данные и иметь соответствующие документы, как в бумажном виде, так и в приложении "Резерв+", чтобы избежать нарушений и неприятных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что сотрудники ТЦК и СП не должны забирать водителей автобусов в военкомат прямо во время рейса. Глава правительства обещал поговорить об этом с представителями Министерства обороны, чтобы те разъяснили ситуацию сотрудникам ТЦК и СП.

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