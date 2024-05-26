'Не одевайте темное, прощаемся с ангелочком': в Одессе похоронили 4-летнюю Злату, которую убили войска РФ. Фото

В Одессе в воскресенье, 26 мая, попрощались с 4-летней Златой Новиковой, которая получила тяжелые ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками. Более трех недель врачи боролись за жизнь ребенка, но 23 мая ее сердце остановилось.

Церемонию прощания провели в Спасо-Преображенском соборе, где присутствовало около сотни человек, передает издание УСІ. Перед прощанием папа Златы призвал не одевать на похороны черные вещи, ведь Злата не любила этого цвета.

"Хочу попросить вас, чтобы вы не одевали темное, потому что мы прощаемся с ангелочком, ангел – белый", – написал он.

Злата была похоронена на Западном кладбище в Одессе.

"Эту боль невозможно передать словами. За жизнь моей дочери молились тысячи людей во всем мире, всех вероисповеданий и конфессий. Мы консультировались с лучшими врачами. Но Златы больше нет", – сказал отец девочки.

Напомним, что маленькая Злата стала восьмой жертвой российского террористического удара по Одессе 29 апреля. Оккупанты ударили по городу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Злата попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ребенок перенес операцию на сердце, врачи до последнего боролись за ее жизнь. Однако 23 мая девочка скончалась в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Восемь человек погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

– Среди жертв удара по Одессе – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

– Среди раненых в результате атаки – экс-нардеп и ректор "Одесской юридической академии" Сергей Кивалов. Его госпитализировали с осколочным ранением бедра и кровотечением.

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