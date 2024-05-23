В сердце попал осколок ракеты: в Одессе скончалась 4-летняя девочка, попавшая под обстрел РФ

В Одессе умерла девочка, которая пострадала в результате вражеских обстрелов по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он добавил, что вся Одесса молилась о ней.

"Ужасная новость…Сегодня в больнице скончалась маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеских обстрелов по Одессе 29 апреля", – рассказал чиновник.

Он также добавил, что медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.

"Вся Одесса молилась за нее. Но травмы были очень тяжелыми. Мои искренние соболезнования родителям и семье маленькой Златы…" – написал Труханов и добавил, что Россия – страна-террорист.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем сообщении, теперь количество жертв российских обстрелов 29 апреля увеличилось до 8 человек. Чиновник также выразил искренние соболезнования семье девочки. Он отметил, что нет ничего страшнее смерти ребенка.

Напомним, что почти месяц девочка, пострадавшая в результате обстрела Одессы 29 апреля, находилась в крайне тяжелом состоянии. Раньше она перенесла операцию на сердце, врачи до последнего сражались за ее жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Пятеро человек погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

– Среди жертв удара по Одессе – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

– Среди раненых в результате атаки по Одессе – экс-нардеп и ректор "Одесской юридической академии" Сергей Кивалов. Его госпитализировали с осколочным ранением бедра и кровотечением.

– 30 апреля в Одесской области из-за жестокого ракетного удара объявлен день траура.

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