Появились данные о состоянии пятилетней девочки, пострадавшей вследствие удара РФ по Одессе

Пятилетняя девочка, пострадавшая вследствие обстрела Одессы 29 апреля, находится в крайне тяжелом состоянии. Ночью она перенесла операцию на сердце, врачи борются за ее жизнь.

Об этом рассказал первый заместитель главы Одесской областной военной администрации Александр Харлов в эфире телемарафона. Он отметил, что атаку на Одессу накануне нельзя назвать никак иначе, как терактом против мирного населения.

На обнародованных с места прилета видеокадрах ясно видно, что применялась баллистическая ракета "Искандер-М" с кассетным зарядом, что запрещено международным гуманитарным правом.

"Вследствие этих ужасных событий ранения получили 32 человека, 23 из них находятся в больнице", – рассказал Харлов.

Среди раненых – двое детей. Мальчик 16 лет получил необходимую медицинскую помощь и выписан на амбулаторное лечение.

"Пятилетней девочке ночью было проведено оперативное вмешательство, она перенесла операцию на сердце, у нее крайне тяжелое состояние. Врачи делают все необходимое и борются за ее жизнь. Надеюсь, что все будет хорошо", – сказал первый замглавы ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Пять человек погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

– В числе жертв удара по Одессе – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

– Среди раненых вследствие атаки по Одессе – экс-нардеп и ректор "Одесской юридической академии" Сергей Кивалов. Его госпитализировали с осколочным ранением бедра и кровотечением.

– 30 апреля на Одесчине из-за жестокого ракетного удара объявлен день траура.

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