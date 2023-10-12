'Не остановимся до полного освобождения Украины': бойцы 63-й бригады показали кадры уничтожения вражеского 'Тигра'. Видео

Украинские защитники из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский бронеавтомобиль "Тигр". Очередные потери российские оккупанты понесли на Лиманском направлении.

Соответствующее видео оказалось в распоряжении OBOZ.UA. Этот бронеавтомобиль использовался захватчиками для доставки подкрепления и боеприпасов на поле боя, а также в качестве мобильной станции РЭБ.

Отметим, что враг нагнал в Украину, в частности, Лиман, тысячи единиц техники с одной целью – убивать украинцев. Поэтому каждая уничтоженная нашими защитниками единица вражеской техники – это спасенные жизни украинских военных и гражданских.

Ежедневно и каждую ночь героические бойцы разных подразделений 63-й бригады уничтожают врага, приближая время нашей великой победы.

"Мы не остановимся до полного освобождения нашей святой земли от русско-фашистской нечисти", – подчеркнули бойцы 63-й бригады.

Видео дня

Напомним, украинские спецназовцы искусно применяют на войне против российских оккупантов ударные дроны, уничтожая ими вражескую технику с ювелирной точностью. Именно таким образом, наши воины уничтожили в Донецкой области очередной вражеский танк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Запорожском направлении Силы обороны организовали "спринтерский забег" для танка противника. Со второй попытки наши защитники превратили его в металлолом.

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