newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,4 т.
Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию 'мобиков'. Фото

В оккупированный Джанкой оккупанты привезли новую партию мобилизованных россиян. На захваченном РФ полуострове "мобики" столкнулись с нечеловеческим отношением – их даже не кормят.

Об этом 23 октября сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". "Наши агенты фиксируют прибытие новой партии мобилизованных в Джанкой. Стало известно, что мобилизованных не кормят и просто не считают за людей", – говорится в сообщении.

Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото

В "Атеш" добавили, что в Джанкой также прибыли подразделения военной полиции для охраны личного состава оккупантов.

Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото
Видео дня

Это связано с исчезновением военнослужащих в городе, поэтому всех "мобиков" обязали передвигаться группами.

Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото

"Наши агенты продолжают работать внутри армии РФ. Наши зарплаты им нравятся больше российских", – рассказали партизаны.

Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото
Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото
Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото
Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото
Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото
Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию "мобиков". Фото

Как сообщал OBOZ.UA, ранее движение "Атеш" обнаружило в оккупированном Крыму место дислокации оккупантов. Военную технику и личный состав враг разместил недалеко от Джанкоя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!