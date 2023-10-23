Не считают за людей и даже не кормят: оккупанты перебросили в Джанкой новую партию 'мобиков'. Фото

В оккупированный Джанкой оккупанты привезли новую партию мобилизованных россиян. На захваченном РФ полуострове "мобики" столкнулись с нечеловеческим отношением – их даже не кормят.

Об этом 23 октября сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". "Наши агенты фиксируют прибытие новой партии мобилизованных в Джанкой. Стало известно, что мобилизованных не кормят и просто не считают за людей", – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что в Джанкой также прибыли подразделения военной полиции для охраны личного состава оккупантов.

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Это связано с исчезновением военнослужащих в городе, поэтому всех "мобиков" обязали передвигаться группами.

"Наши агенты продолжают работать внутри армии РФ. Наши зарплаты им нравятся больше российских", – рассказали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее движение "Атеш" обнаружило в оккупированном Крыму место дислокации оккупантов. Военную технику и личный состав враг разместил недалеко от Джанкоя.

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